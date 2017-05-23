Сумку, в которой на Землю доставили первый образец лунного грунта, продадут на аукционе в США

Сумку, в который Нил Армстронг доставил на Землю грунт с Луны, продадут на аукционе Sotheby’s . Об этом сообщает ТАСС.

«В годовщину посадки «Аполлона 11″ на Луну аукционный дом Sotheby’s в Нью-Йорке выставит на продажу сумку Нила Армстронга, в которой он доставил на Землю самый первый образец грунта», — говорится в сообщении аукционного дома.

Торги пройдут 20 июля. Организаторы планируют выручить от $2 до $4 млн.

Известно, что в эту сумку Армстронг собрал с поверхности Луны 500 грамм небольших образцов породы и 12 объектов размером более сантиметра.

Сумку уже трижды выставляли на продажу в 2014 году, однако тогда покупателей не нашлось. Нынешний хозяин купил её на аукционе в 2015 году за $995. Часть денег, полученных от продажи, владелец хочет направить на благотворительность.

На торги также выставят знак миссии «Аполлон-11» с подписью Армстронга, цветной снимок с подписью Базза Олдрина и другие лоты, связанные с историей космонавтики.