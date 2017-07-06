Новости
Кузбасс
Супруга Карпунькина пожаловалась в полицию, что это её избили соседи по даче

Супруга Карпунькина пожаловалась в полицию, что это её избили соседи по даче

Рассмотрение административных дел в отношении бывшего чиновника перенесли на 12 июля.

Супруга экс-начальника департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина пожаловалась в полицию, что это её избили соседи. Об этом Сибдепо рассказал осведомлённых источник. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Карпунькин подрался с соседями по СНТ «Рябинка». В результате по факту конфликта были возбуждены уголовные дела.

«О заявлениях в полицию со стороны жены Сергея Карпунькина я узнала вчера перед заседанием в суде. Заседание по моему заявлению перенесли на 12 июля на 15:30, потому что Сергей Карпунькин не явился», – рассказала Сибдепо одна из пострадавших Полина Байбарина.

Напомним, 4 июля стало известно, что Сергей Карпунькин уволился с должности начальника регионального департамента промышленности после того, как его отстранили от работы из-за обвинений в конфликте в СНТ «Рябинка».

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: http://kemdep.ru/

Рекомендуем

Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Ретро

Как изменилась Притомская набережная за 70 лет

Давайте вспоминать, как выглядела наша любимая улица в разные времена
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Ретро

Школьные выпускные в Кузбассе: тогда и сейчас

Химическая завивка, малиновые пиджаки и бантики против Басты, ресторанов и платьев за 25 тысяч

Сегодня в Кемерове

Популярное