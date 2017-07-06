Супруга Карпунькина пожаловалась в полицию, что это её избили соседи по даче

Супруга экс-начальника департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина пожаловалась в полицию, что это её избили соседи. Об этом Сибдепо рассказал осведомлённых источник. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Карпунькин подрался с соседями по СНТ «Рябинка». В результате по факту конфликта были возбуждены уголовные дела.

«О заявлениях в полицию со стороны жены Сергея Карпунькина я узнала вчера перед заседанием в суде. Заседание по моему заявлению перенесли на 12 июля на 15:30, потому что Сергей Карпунькин не явился», – рассказала Сибдепо одна из пострадавших Полина Байбарина.

Напомним, 4 июля стало известно, что Сергей Карпунькин уволился с должности начальника регионального департамента промышленности после того, как его отстранили от работы из-за обвинений в конфликте в СНТ «Рябинка».