Свершилось! «Лента» назвала адреса всех семи новых магазинов в Кемерове

Целую неделю редакция Сибдепо играла в «Морской бой» с ритейлером «Лента» и в итоге одержала победу. 8 ноября стало известно о том, что компания намерена купить 22 супермаркета у группы «Холидей» на территории Сибири, семь из которых находятся в Кемерове.

На первый официальный запрос мы получили лишь ответ с подтверждением того, что сделка действительно состоится, но её сумма и адреса магазинов засекречены. С этого момента мы начали ходить по магазинам системы «Кора» и общаться с персоналом. Первые два «выстрела» по адресам были точно в цель – в компании подтвердили открытие своих супермаркетов на проспекте Ленина, 90/1 и 116, однако другие точки эти «партизаны» не раскрыли. В итоге редакция Сибдепо всё равно подбила все «корабли» «Ленты».

Читатели Сибдепо не остались в стороне: за несколько часов в комментариях накидали список адресов, по которым, предположительно, откроется «Лента». Мы снова отправили запрос в компанию и получили подтверждение по четырём адресам. Осталось найти последний магазин «Ленты».

Один из читателей предположил, что этот супермаркет откроется на бульваре Строителей. Мы отправили запрос и получили подтверждение.

И вот он — полный список!

В марте 2018 года ритейлер откроет свои супермаркеты по следующим адресам в городе Кемерово:

проспект Ленина, 64;

проспект Ленина, 90/1;

проспект Ленина, 116;

проспект Химиков, 39;

улица Леонова, 10;

улица Сибиряков-Гвардейцев, 18а;

бульвар Строителей, 28.

Напомним, кроме семи новых супермаркетов компании, которые откроются в следующем году, на территории г. Кемерово работают три гипермаркета «Лента».