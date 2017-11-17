Экономика
Кузбасс
Свершилось! «Лента» назвала адреса всех семи новых магазинов в Кемерове

Свершилось! «Лента» назвала адреса всех семи новых магазинов в Кемерове

Ритейлер купил супермаркеты в областном центре у группы «Холидей».

Целую неделю редакция Сибдепо играла в «Морской бой» с ритейлером «Лента» и в итоге одержала победу. 8 ноября стало известно о том, что компания намерена купить 22 супермаркета у группы «Холидей» на территории Сибири, семь из которых находятся в Кемерове.

На первый официальный запрос мы получили лишь ответ с подтверждением того, что сделка действительно состоится, но её сумма и адреса магазинов засекречены. С этого момента мы начали ходить по магазинам системы «Кора» и общаться с персоналом. Первые два «выстрела» по адресам были точно в цель – в компании подтвердили открытие своих супермаркетов на проспекте Ленина, 90/1 и 116, однако другие точки эти «партизаны» не раскрыли. В итоге редакция Сибдепо всё равно подбила все «корабли» «Ленты».

Читатели Сибдепо не остались в стороне: за несколько часов в комментариях накидали список адресов, по которым, предположительно, откроется «Лента». Мы снова отправили запрос в компанию и получили подтверждение по четырём адресам. Осталось найти последний магазин «Ленты».

Один из читателей предположил, что этот супермаркет откроется на бульваре Строителей. Мы отправили запрос и получили подтверждение.

И вот он — полный список!

В марте 2018 года ритейлер откроет свои супермаркеты по следующим адресам в городе Кемерово:

  • проспект Ленина, 64;
  • проспект Ленина, 90/1;
  • проспект Ленина, 116;
  • проспект Химиков, 39;
  • улица Леонова, 10;
  • улица Сибиряков-Гвардейцев, 18а;
  • бульвар Строителей, 28.

Напомним, кроме семи новых супермаркетов компании, которые откроются в следующем году, на территории г. Кемерово работают три гипермаркета «Лента».

«Лента» купит 22 супермаркета группы «Холидей» в Сибири

В «Ленте» назвали адреса, где откроют новые супермаркеты в Кемерове

В «Ленте» рассекретили ещё четыре адреса, где откроют супермаркеты в Кемерове

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Опрос

Чего не хватает в Шерегеше?

Размышляем, как можно улучшить кузбасский курорт
Кинопрокат

«Лига справедливости» — рецензия на фильм

Догнать и перегнать Marvel!
Гид

Развлечения в Шерегеше: элитные и не очень

На что потратить деньги в Шерегеше
Автодепо

«Парковки где?»: о новых сюрпризах для водителей в Кемерове

Где появятся новые запрещающие знаки и камеры фотовидеофиксации

Сегодня в Кемерове

Популярное