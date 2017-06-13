Светофоры на перекрёстке Притомский – Терешковой в Кемерове планируют запустить в августе

В настоящее время специалисты установили несколько светофорных стоек.

Светофоры на перекрёстке Притомский проспект – улица Терешковой в Кемерове намерены запустить в августе 2017 года. Ранее Сибдепо сообщал, что установка этих дорожных объектов проходит в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

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«В настоящее забетонированы все фундаменты, проложены трубы и установлены все светофорные стойки, кроме одной. Предварительно, срок их сдачи – в августе», – рассказали Сибдепо в администрации Кемерова.

Напомним, что также в рамках программы светофоры появятся на улицах 50 лет Октября и Томской, а также на бульваре Строителей, 14 и 46, на Григорьева, 39. Их общая стоимость составит 9,5 млн рублей.