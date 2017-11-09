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ТАСС: В Ижевске под завалами части обрушенного дома есть живые люди

ТАСС: В Ижевске под завалами части обрушенного дома есть живые люди

Сотрудники МЧС уже подготовили санавиацию на случай, если потребуется эвакуация пострадавших.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что под завалами части обрушенного дома в Ижевске слышны крики о помощи. В настоящее время неизвестно, сколько человек находится под обломками подъезда.

Спасатели обследуют дом с помощью комплекса «Струна». По результатам обследования станет ясно, насколько устойчива конструкция уцелевшей части дома.

Представитель «Удмуртрегионгаза» сообщил агентству, что пока нельзя утверждать, что обрушение произошло из-за взрыва газа. По словам представителя компании, первые два этажа дома не были жилыми, а взрыв мог произойти между третьим и четвёртым этажами.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков провёл селекторное совещание в связи с ЧП и призвал поднять Сибирский спасательный отряд. По факту произошедшего Следком РФ возбудил уголовное дело. На месте ЧП работают все экстренные службы. По словам Пучкова, работы будут вестись круглосуточно.

В настоящее время известно, что спасатели обнаружили тело второго погибшего человека.

Ранее Сибдепо сообщал, что при обрушении подъезда в жилом девятиэтажном доме в Ижевске погиб один человек, а ещё двое получили травмы.

В Ижевске обрушился подъезд жилой девятиэтажки

Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения части жилого дома в Ижевске

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://vk.com/izhevsk118

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