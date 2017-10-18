Театры кукол Кузбасса смогут закупить современное оборудование

В этом году из федерального бюджета будет финансироваться деятельность детских и кукольных театров России.

Кузбасские театры кукол получат средства на развитие. В целом на «на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров России» из федерального бюджета выделяется сумма в размере 220 млн руб. Как следует из Распоряжения, подписанного председателем правительства Дмитрием Медведевым, эти средства будут распределены между 148 российскими театрами из 73 регионов России.

В их число также войдут Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара и Новокузнецкий театр кукол «Сказ». Всего на Кемеровскую область будет выделено около 7 млн. руб.

Юрий Самойлов, главный режиссер Новокузнецкого театра кукол «Сказ» рассказал Сибдепо, что средства на техническое оснащение крайне необходимы культурному учреждению.

«Самые две большие проблемы театра кукол сегодня — это свет и звук. Они составляют 80% спектакля! Работать актёру на сцене невозможно без своих партнёров, а это свет и звук. Недавно у нас сломался световой пульт управления, и свет, можно сказать, почти отсутствует. Выходит всё из строя, и оборудование отнюдь не дешевое», — отметил Юрий Самойлов.

В пресс-службе Кемеровского областного театра кукол имени Аркадия Гайдара также отметили необходимость дополнительного финансирования театра.