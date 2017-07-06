Tele2 и Nokia показали возможности технологии 5G

Tele2 и Nokia протестировали возможности 5G. Как отмечают в компаниях, технология 5G поспособствует появлению приложений в сферах промышленной автоматизации, беспилотного управления транспортом, дистанционной медицины, виртуальных развлечений.

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Во время тестирования была показана, в частности, работа комплекса видеоаналитики на базе 5G. Технология позволяет полностью автоматизировать видеонаблюдение и выстроить интеллектуальную охрану периметра. Система анализирует траекторию движения объектов и в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов немедленно оповещает оператора.

«Развертывание сетей 5G должно быть поддержано высокой готовностью новых прорывных сервисов к коммерческой эксплуатации, например «умных» городов, беспилотного транспорта, дополненной реальности и других, — заявил технический директор Tele2 Ритварс Криевс. — Несмотря на то, что становление новой 5G-экосистемы займет время, технологически мы должны быть готовы к внедрению инновационных услуг. Результаты первых тестов доказали эффективность нашего партнерства с Nokia в ускорении развития сетей 5G и большие перспективы в использовании новейшей технологии».

По словам вице-президента компании Nokia в регионе Восточной Европы Деметрио Руссо, компания планирует и дальше сотрудничать с Tele2.