Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и ОАО «Российские Железные Дороги» (ОАО «РЖД») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи в рамках бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520». Основной целью соглашения стало обеспечение беспрерывного покрытия сети Tele2 вдоль железных дорог.

Документ предусматривает развитие сети Tele2 вдоль железнодорожной инфраструктуры, предоставление пассажирам скоростного мобильного интернета и других сервисов. Стороны также договорились об эксплуатации оборудования для оказания услуг мобильного ШПД в поездах РЖД.

«Запустив год назад первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц, мы поняли, что эта инновационная технология будет востребована не только в розничном сегменте. У Tele2 есть готовое покрытие вдоль одной из главных транспортных артерий страны, и нам нужен был продукт, который бы полностью раскрыл потенциал сети LTE-450. Партнерство с РЖД предлагает нам реализовать именно такой проект», − прокомментировал директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2 Дмитрий Курилов.

Благодаря решению MEC машинист-оператор получает возможность использовать видео в режиме реального времени в системе управления локомотивом. Технология позволяет передавать изображение с камер, расположенных на локомотиве, напрямую в диспетчерскую ОАО «РЖД», минуя опорную сеть оператора. Это в два раза сокращает время передачи информации между локомотивом и сервером, установленным на станции, и при этом сохраняет качество видео.

Специалисты Tele2 и РЖД также проверили возможность организации индивидуальных и групповых голосовых и видеовызовов, используя специализированные терминалы связи с функцией PTT (Push To Talk) и PTV (Push To Video). Они предназначены для мгновенной передачи информации и решения оперативных задач работниками железной дороги. Во время тестирования качество голоса, текстовых сообщений, изображений и видео, передаваемых между терминалами, оставалось стабильно высоким.