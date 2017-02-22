Tele2 объявила о старте продаж смартфонов Haier по специальным ценам
Tele2 объявила о старте продаж смартфонов Haier по специальным ценам
Компания Tele2 объявила о старте продаж смартфонов Haier из линеек Terra и Aqua по специальным ценам. Гаджеты можно купить в салонах связи и интернет-магазине оператора.
В числе моделей, на которые распространяется специальная цена — двухсимочный Haier AquaA42P. Этот телефон с четырехъядерным процессором MediaTek можно купить за 3990 рублей. Устройство имеет сенсорный экран с диагональю 4 дюйма и аккумулятор ёмкостью 3000 мА/ч.
Также в салонах связи и интернет-магазине оператора есть смартфоны Haier Aqua A45, Haier Terra T50, HaierTerra T52 и Haier Terra T54. Мобильные устройства серии Terra имеют более широкие дисплеи, высокопрочное стекло Dragon Tail, а также аккумуляторы большой емкости. Цена смартфонов серии Terra варьируется от 4 990 до 7 990 рублей.
«В 2017 году наши абоненты все больше и больше пользуются услугами на базе быстрого мобильного интернета. Мы связываем это с ростом проникновения смартфонов в нашей сети – сейчас их уже более 50%. Несомненно, спрос на «умные» мобильные устройства будет расти и дальше. Поэтому мы решили предложить нашим клиентам линейку современных и недорогих гаджетов, которые можно приобрести по выгодным ценам в наших салонах связи и интернет-магазине», — сказал коммерческий директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях Артём Степанов.