Tele2 объявила о старте продаж смартфонов Haier по специальным ценам

Компания Tele2 объявила о старте продаж смартфонов Haier из линеек Terra и Aqua по специальным ценам. Гаджеты можно купить в салонах связи и интернет-магазине оператора.

В числе моделей, на которые распространяется специальная цена — двухсимочный Haier AquaA42P. Этот телефон с четырехъядерным процессором MediaTek можно купить за 3990 рублей. Устройство имеет сенсорный экран с диагональю 4 дюйма и аккумулятор ёмкостью 3000 мА/ч.

Также в салонах связи и интернет-магазине оператора есть смартфоны Haier Aqua A45, Haier Terra T50, HaierTerra T52 и Haier Terra T54. Мобильные устройства серии Terra имеют более широкие дисплеи, высокопрочное стекло Dragon Tail, а также аккумуляторы большой емкости. Цена смартфонов серии Terra варьируется от 4 990 до 7 990 рублей.