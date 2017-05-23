Tele2 объявила о запуске обновлённых бизнес-тарифов в Кузбассе

Они включают в себя пакеты минут, сообщений и Интернета.

23 мая компания Tele2 объявила о запуске обновлённых тарифов для бизнес-клиентов. Они включают в себя пакеты минут, сообщений и Интернета.

Тарифный план «Альфа»:

За 700 рублей в месяц абонент получит 2000 минут исходящих вызовов на все номера России, 2000 сообщений и 15 Гб интернет-трафика

Тарифный план «Бета»:

Включает в себя 800 минут исходящих вызовов на номера России, 800 сообщений и 7 Гб Интернета. За всё это абоненту придётся платить по 400 рублей ежемесячно.

Тарифный план «Гамма»:

У пользователя будет в распоряжении 500 минут звонков, 500 сообщений и 5 Гб интернет-трафика. Абонентская плата составляет 240 рублей в месяц.

Тарифный план «Сигма»:

Абонентам предлагаются 300 минут для звонков на все номера по региону и Tele2 России, 300 сообщений и 1 Гб интернета. Стоимость – 150 рублей ежемесячно.

Более подробную информацию о тарифных планах для бизнеса можно найти на tele2.ru.