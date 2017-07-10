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Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Услуга доступна корпоративным клиентам по всей стране.

Корпоративные абоненты Tele2 по всей стране теперь могут пользоваться услугой, ранее доступной только частным клиентам и клиентам из Москвы. Не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты  можно переносить на следующий период.

«Tele2 первой на телекоммуникационном рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам», — подчёркивают в компании.

Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Руководителям компаний Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене.

Тариф «Бета» разработан для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом.

Тарифный план «Гамма» подходит клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета.

Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения представлена на сайте tele2.ru.

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Фото: Tele2.

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