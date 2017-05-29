Tele2 подготовила сеть в Кузбассе к дачному сезону

Tele2 сообщила о готовности сети в Кузбассе к началу дачного сезона. Специалисты компании провели необходимые профилактические работы и дополнительную настройку оборудования. Сейчас стабильный сигнал есть в большинстве садоводческих товариществ региона.

В Tele2 напомнили, что в 2016 году компания увеличила территорию покрытия сети 3G, запустив более 40 базовых станций в регионе. Улучшить покрытие скоростного мобильного интернета в пригородах также позволил запуск сети 4G в мае.