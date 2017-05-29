Новости
Кузбасс

Tele2 подготовила сеть в Кузбассе к дачному сезону

Специалисты компании провели необходимые профилактические работы.

Tele2 сообщила о готовности сети в Кузбассе к началу дачного сезона. Специалисты компании провели необходимые профилактические работы и дополнительную настройку оборудования. Сейчас стабильный сигнал есть в большинстве садоводческих товариществ региона.

В Tele2 напомнили, что в 2016 году компания увеличила территорию покрытия сети 3G, запустив более 40 базовых станций в регионе. Улучшить покрытие скоростного мобильного интернета в пригородах также позволил запуск сети 4G в мае.

«Специалисты технической службы Tele2 регулярно проводят профилактические работы на сети и улучшают покрытие в районах массового отдыха, чтобы каждый абонент в любой момент времени имел доступ к качественным услугам связи. Накануне открытия дачного сезона мы уделяем повышенное внимание работе нашей сети в садоводствах – проводим тестовые измерения, детально отслеживаем мониторинг данных. Могу с уверенностью сказать, что к дачному сезону 2017 года сеть Tele2 в Кемеровской области полностью готова», — сообщил технический директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях Илья Рыбальченко.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Tele2.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

«ОКС-Трейд»: место, где производят безопасность

Герои нашего материала работают над тем, чтобы свести опасности подземных глубин к минимуму
Чтиво

Plus size против 90-60-90: нетипичная «МедиаКраса–2017»

Фоторепортаж с финала конкурса красоты
Фоторепортажи

Воздушное счастье: как «Парк Чудес» открыл летний сезон

Танцевальный флешмоб, ростовые куклы и море шаров
Чтиво

Путь тепла: кто стоит за благами цивилизации

Коммунальные службы подвели итоги отопительного сезона

Сегодня в Кемерове

Популярное