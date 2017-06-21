Tele2 подвела итоги работы сети 4G в Кузбассе за год

Абоненты сотового оператора меньше звонят и проводят больше времени в интернете.

Tele2 провела выездную пресс-конференцию и экскурсию на базовую станцию для журналистов. Представители компании подвели итоги работы сети 4G в Кузбассе за год, а также рассказали, как высокоскоростной интернет меняет жизнь и почему абоненты стали меньше звонить и писать SMS.

Сеть 3G в Кузбассе Tele2 запустила в мае 2015 года, сейчас она покрывает территорию, на которой проживает 92% населения региона. Также сети 3G доступны в 60 регионах России.

Буквально через год – в мае 2016 – абоненты получили возможность пользоваться 4G. К июню 2017 года сеть четвертого поколения была доступна для 70% населения Кемеровской области. Сети LTE действуют уже в 32 регионах России.

«С запуском скоростного интернета жизнь кузбассовцев и их привычки поменялись. Например, только 30% абонентов Tele2 в 2015 году пользовались смартфонами. В декабре 2015 года это количество увеличилось до 40%. На текущий момент 52% клиентов компании – владельцы смартфонов. Также более чем в два раза увеличилось количество абонентов, которые пользуются интернетом постоянно, а не от случая к случаю. На момент запуска 3G в Кузбассе на одного абонента приходилось меньше 200 Мб трафика. В 2017 году эта цифра – на уровне примерно 1 гигабайта. Количество потребляемого трафика с момента запуска 3G растёт на 15% каждый месяц. Зато средняя продолжительность звонков, ежемесячно совершаемых абонентами, не увеличилась», – рассказала директор филиала Tele2 в Кемеровской области Татьяна Никифорович.

Вместе с привычками абонентов изменилась и тарифная линейка. Компания запустила новые тарифы с разной «начинкой» и абонентской платой, опираясь на предпочтения и мнение пользователей.

«В 2015 году Tele2 запустила первую линейку пакетных тарифных планов с включённым объёмом интернет-трафика. Два года оператор развивал мобильный интернет и анализировал профиль потребления своих клиентов. В 2017 году в тарифную линейку было решено внести неоспоримые преимущества, которые отличали бы тарифы Tele2 от тарифов конкурентов», — подчеркнул коммерческий директор Tele2 в Кемеровской области Артём Степанов.

Так, в апреле в свет вышла новая линейка тарифов: «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн». У абонентов появляется безлимит на социальные сети и мессенджеры; звонки на Tele2 всей России не уменьшают пакет минут; интернет в поездках по всей России тарифицируется как дома.

Пакетные тарифы с минутами и мобильным интернетом выбирают около 85% новых клиентов Tele2. По словам представителей компании, таких результатов удалось добиться благодаря бесперебойной и качественной работе высокоскоростного интернета. Для этого на территории Кузбасса работает несколько сотен базовых станций 3G и 4G сетей.

«Высота самой большой базовой станции Tele2 – 90 метров. Она состоит из двух ярусов. На верхнем установлены антенны, которые обнаруживают ближайшие мобильные телефоны и посылают сигнал в коммутатор. «Мозг» обрабатывает его и отправляет на другой телефон, если требуется – через другую базовую станцию. На нижнем ярусе установлены системы питания и безопасности. Базовые станции – европейского производства, а антенно-мачтовые сооружения смонтированы из материалов, которые рассчитаны и на сильные порывы ветра», – объяснил механизм работы технический директор кемеровского филиала Tele2 Илья Рыбаченко.

Прогнозов по запуску сети 5G представители Tele2 не дают. По словам экспертов отрасли, это случится примерно к 2020 году.