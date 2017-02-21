Tele2 подвела итоги работы в 2016 году в Кузбассе

Также в компании рассказали о том, как начали этот год.

Компания Tele2 рассказала об итогах работы в минувшем году в Кузбассе. Так, в 2016-ом оператор построил новые базовые станции, запустил сеть 4G, увеличил количество фирменных салонов связи и реализовал ряд проектов для абонентов.

В прошлом году Tele2 увеличила территорию покрытия сетью 3G. Теперь она стала доступна 92,5% кузбассовцам.

Также оператор запустил сеть 4G в девяти городах области. Высокоскоростным интернетом от Tele2 могут пользоваться 71% жителей региона.

Благодаря новому оборудованию средняя скорость передачи данных выросла на 28%. Среднесуточный объём используемого интернет-трафика увеличился в 3,5 раза.

Помимо этого, продолжительность звонков за пределы Кемеровской области в 2016 году увеличилась на 64%.

Компания особо сконцентрировалась на развитии абонентского обслуживания. 96% кемеровских абонентов оценили консультации специалистов контактного центра на «отлично». В четыре раза выросла популярность онлайн-консультаций в мессенджере Telegram.

В 2016 году Tele2 реализовала несколько развлекательных проектов для клиентов. Например, оператор рассказал о запуске 4G на «Пикнике Tele2» в Кемерове и Новокузнецке. В двух городах мероприятие посетили около 45 000 человек.

«Новый год мы начали с новой бизнес-стратегией «Другие правила», в которой вышли за рамки дискаунтера, но сохранили ключевые преимущества – честность, простоту и выгодную стоимость услуг связи. Мы хотим сделать общение наших абонентов максимально комфортным, поэтому новая стратегия Tele2 учитывает их стиль жизни – выгодные цены дополнены высоким качеством связи, отличной скоростью мобильного интернета, новыми удобными услугами», — рассказала директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях Татьяна Никифорович.

По словам Татьяны Никифорович, в 2017 году Tele2 представила уникальное предложение для абонентов: минуты, SMS, Гб больше не «сгорят» в конце месяца, а перенесутся на следующий. Услуга бесплатна и работает на всей линейке «Черных» тарифных планов.