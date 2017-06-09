Tele2 установит бассейн в центре Кемерова

12 июня Кузбасс – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в центре Кемерова откроет «Город по правилам Tele2». Мероприятие, посвящённое Дню России, пройдёт на площади около музыкального театра им. А.Боброва.

С 15:00 до 21:00 на площадке оператора будут звучать ритмы популярных кузбасских ди-джеев. Кемеровчане смогут отдохнуть от городской суеты и насладиться общением с друзьями на удобных пуфах, а также зарядить свой смартфон или планшет в специальной зоне. Для маленьких гостей на празднике «по другим правилам» будет открыта большая игровая зона, где будут работать профессиональные аниматоры.

Любителей селфи ждет яркая фотозона – импровизированный «сухой» бассейн с шезлонгами и яркими надувными кругами. На площадке Tele2 будет работать профессиональный фотограф, который в режиме нон-стоп будет выкладывать на специальном ресурсе tele2foto.ru фото гостей интерактивной площадки. Удобный интерфейс позволит не просматривать тысячи снимков: каждый участник мероприятия сможет загрузить на сайт свою портретную фотографию с мобильного гаджета и тут же получить все фото, на которых есть его лицо.

«Мы приглашаем кемеровчан в «Город по правилам Tele2» повеселиться и вместе с нами отпраздновать важный для нас повод: два года с быстрым мобильным интернетом Tele2. У гостей праздника будет отличная возможность протестировать наш 4G-интернет. Кемеровчане, еще не ставшие нашими клиентами, смогут убедиться в качестве нашего мобильного интернета и прямо на площадке «Города по правилам Tele2» приобрести себе красивый номер», – прокомментировала директор кемеровского филиала Tele2 Татьяна Никифорович.

Также в «Городе по правилам Tele2» кемеровчане смогут подкрепиться по честным ценам, а клиенты Tele2 бесплатно получат комплимент от своего оператора – освещающий лимонад или бодрящий кофе на выбор. На одной из развлекательных площадок жителям областного центра представят возможность протестировать с помощью очков виртуальной реальности 4G-интернет Tele2. Кроме этого, гости праздника смогут приобрести красивые номера Tele2 со скидкой 50%.