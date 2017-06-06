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Tele2 запускает новую услугу «Плюс навигация»

Tele2 запускает новую услугу «Плюс навигация»

Опция позволяет абонентам компании пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Плюс навигация». Опция предоставляет безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт». При её пользовании включенный в абонентскую плату интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется.

Активировать услугу можно несколькими способами: в личном кабинете на сайте компании, в мобильном приложении «Мой Tele2» и с помощью команды *155*531#. Для её отключения нужно набрать комбинацию *155*530#.

Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2,5 рубля в сутки. Опция также доступна корпоративным клиентам компании.

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