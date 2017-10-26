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Телефоны с изображением Богоматери и Николая II выпустили в России

Телефоны с изображением Богоматери и Николая II выпустили в России

Стоимость одной модели составит около 140 тыс рублей.

В преддверии столетия Октябрьской революции люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил необычную коллекцию. На титановом корпусе телефонов изображены чёрный двуглавый орел с герба Российской империи, Богоматерь Оранта и портрет императора Николая II. Само устройство создано на основе известной линейки телефонов Nokia 3310.

«Премьера новой линии «Последний император» приурочена к приближающемуся столетию октябрьского переворота и воздает дань уважения и памяти одной из ключевых эпох и фигур в российской истории, которые были сметены волной красной революции», — цитирует Лента.ру представителя компании-производителя.

Цена на телефон марки Caviar в необычном исполнении начинается от 139 тыс рублей.

Отметим, производитель техники под этой маркой оценивает свою продукцию как «новый Российский стандарт роскоши». В 2014 году Caviar презентовал коллекцию смартфонов, посвященную великим личностям, среди которых был выпущен телефон с портретом президента России.

См. также
Текст: Алла Мождженская.
Фото: http://caviar-phone.ru/

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