Телефоны с изображением Богоматери и Николая II выпустили в России

В преддверии столетия Октябрьской революции люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил необычную коллекцию. На титановом корпусе телефонов изображены чёрный двуглавый орел с герба Российской империи, Богоматерь Оранта и портрет императора Николая II. Само устройство создано на основе известной линейки телефонов Nokia 3310.

«Премьера новой линии «Последний император» приурочена к приближающемуся столетию октябрьского переворота и воздает дань уважения и памяти одной из ключевых эпох и фигур в российской истории, которые были сметены волной красной революции», — цитирует Лента.ру представителя компании-производителя.

Цена на телефон марки Caviar в необычном исполнении начинается от 139 тыс рублей.

Отметим, производитель техники под этой маркой оценивает свою продукцию как «новый Российский стандарт роскоши». В 2014 году Caviar презентовал коллекцию смартфонов, посвященную великим личностям, среди которых был выпущен телефон с портретом президента России.