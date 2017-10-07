Телекомпания «ВИD» сменила пугающую заставку с «Ельциным» на новую

К 30-летнему юбилею компания также поменяла и название.

Телекомпания «ВИD» к своему 30-летнему юбилею поменяла название и заставку, которая пугала своим видом целое поколение.

Помните эту бледную голову с непонятным отростком на макушке на тёмном фоне, похожую на Бориса Ельцина, которая в 90-е пугала всех? Оказывается, это – керамическая голова древнекитайского даосского философа Го Сяна с трёхлапой жабой. В восточных культурах они символизируют духовное богатство, могущество или финансовое благополучие.

Вчера в Instagram компания объявила, что меняет название на «ВИDgital», и презентовала новую заставку.

«Дорогие друзья! Как ранее было анонсировано А. Любимовым, с радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся «ВИDgital»! Представляем вам нашу новую заставку! Оставайтесь с нами! «ВИDgital» – все только начинается», – гласит пост.

В честь ребрендинга компания также выпустила короткий ролик об истории «ВИDа».