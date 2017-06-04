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Тело кузбассовца обнаружили после тушения горящей травы на пустыре

Тело кузбассовца обнаружили на пустыре после тушения горящей травы

Правоохранители уже установили личность погибшего.

3 июня сотрудники МЧС России привлекались к тушению загоревшейся травы на пустыре в городе Полысаево. Пожар произошёл за неохраняемым гаражным массивом в районе городской больницы на ул. Космонавтов.

«Пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины. Его личность уже установлена, погибшему 26 лет. В настоящее время устанавливается причина смерти кузбассовца», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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