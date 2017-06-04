Тело кузбассовца обнаружили на пустыре после тушения горящей травы
Правоохранители уже установили личность погибшего.
3 июня сотрудники МЧС России привлекались к тушению загоревшейся травы на пустыре в городе Полысаево. Пожар произошёл за неохраняемым гаражным массивом в районе городской больницы на ул. Космонавтов.
«Пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины. Его личность уже установлена, погибшему 26 лет. В настоящее время устанавливается причина смерти кузбассовца», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины.
Фото: Google Images.