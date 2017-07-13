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Тело, найденное на стройке около «Променада-3» в Кемерове, принадлежало 15-летней девочке

Тело, найденное на стройке около «Променада-3» в Кемерове, принадлежало 15-летней девочке

Погибшая была заявлена как без вести пропавшая.

Правоохранители установили личность погибшей, тело которой было найдено 10 июля на стройке возле «Променада-3» в Кемерове.

Как оказалось, тело принадлежало 15-летней девочке из Кемеровского района. Она была заявлена как без вести пропавшая.

Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, «ребёнок ушёл из дома 7 июля. 11 июля родственники девочки обратились с заявлением о её пропаже».

Как рассказала изданию представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева, в рамках доследственной проверки будет установлено, что произошло. Специалисты определят причину смерти подростка.

«Будет установлен круг общения девушки накануне исчезновения, изучена её личность, атмосфера в семье. Следует отметить, что потерпевшая воспитывалась в многодетной семье, на профилактических учетах не состояла», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Инцидент Кемерово.

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