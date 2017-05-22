Тепло vs холод: на неделе температура воздуха в Кузбассе будет колебаться от -2 до +33°С

В начале и конце недели в регионе будет тепло, в середине – ожидаются заморозки.

На этой неделе погода вновь подготовила для жителей Кузбасса сюрпризы: в регионе будут и жара до +33°С, и заморозки до -2°С.

Во вторник, 23 мая, днём ожидается от +23 до +28°С. В западной части области температура будет еще выше: там потеплеет до +33°С. Ночью похолодает до +13, +18°С, местами до +7, +12°С. Порывы южного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Экватор недели отметится 26-градусной жарой, дождями и южным ветром до 20 метров в секунду. Такая погода ожидается днём. Ночью же столбик термометра опустится до отметок +9, +14°С, местами до +3, +8°С.

В четверг дневная температура воздуха составит от +17 до +22°С. Ночью уже ожидаются заморозки до -1°С. Ветер сменит направление на западное.

В пятницу похолодает еще сильнее. На день синоптики прогнозируют от +10 до +15°С, на ночь – от +1 до +6°С, в низких местах от 0 до -2°С.

В субботу дневная температура будет держаться в пределах от +12 до +17°С. Ночью ожидается около +7°С.

В воскресенье тепло вернётся в регион. Днём столбик термометра задержится на отметках +20, +25°С. Южный ветер усилится до 20 метров в секунду. Местами пройдут дожди и грозы.

Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова рассказала Сибдепо о погоде в последние дни месяца. Предварительно, среднедекадная температура воздуха составит +10, +15°С, что на один-два градуса выше нормы.