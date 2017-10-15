Тетрис на приборной панели: у «Газели» Next нашли «пасхалку»

На опубликованном в Сети видео рассказали, как активировать секретную функцию машины.

У «Газели» Next нашли секретную функцию – тетрис на приборной панели. Для запуска игры нужно выполнить ряд действий. На опубликованном в Сети видео рассказали, как активировать «пасхалку».

По словам автора ролика, сначала нужно завести двигатель авто, после этого три раза включить правый поворотник, затем два раза «моргнуть» дальним светом. Далее необходимо пять раз нажать на педаль сцепления, поднять обороты двигателя до 3000 оборотов в минуту и одновременно повернуть левую «стрелочку» на приборной панели налево. В итоге игра должна включиться.

Одни комментаторы в Сети отметили, что этот ролик является вирусным, и похвалили маркетологов завода-производителя машины.

«В общем, показал ролик знакомому, у которого «Газель». Нет у него тетриса. Это не во всех «Газелях», видимо, такая опция», – добавил другой пользователь.

Кто-же предположил, что теперь нужно будет ввести штрафы за игру в тетрис в «Газелях».