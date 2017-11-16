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ТЭЦ «Юрмаша» на 100% готова к максимальным нагрузкам в зимний отопительный сезон

ТЭЦ «Юрмаша» на 100% готова к максимальным нагрузкам в зимний отопительный сезон

С начала отопительного сезона предприятие осуществляет подачу тепла без замечаний.

ТЭЦ «Юргинского машиностроительного завода» на 100% готова к максимальным нагрузкам в зимний отопительный сезон. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам замгубернатора Кузбасса Дмитрий Кудряшов.

«ТЭЦ «Юрмаша» находится на особом контроле областной администрации. Мы фактически ежедневно связываемся с муниципалитетом и с заводом, с точки зрения прохождения зимнего отопительного периода. По последним данным, на предприятии завершён ремонт всего оборудования. Это подтверждено выдачей паспорта готовности», – сказал Дмитрий Кудряшов.

Он отметил, что с технической точки зрения с 15 ноября предприятие может нести максимальные нагрузки на 100%. Например, сегодня ночью в Юрге зафиксировали 30-градусный мороз. При этом ТЭЦ не нарушила температурный график.

Сейчас запас топлива на станции составляет 23,5 тыс. т, что больше нормативного на 27%. Замгубернатора добавил, что с начала отопительного периода ТЭЦ осуществляет подачу тепла без замечаний.

Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что кузбасские власти планируют стать совладельцами «Юрмаша». Такое предложение возникло из-за долгов компании за уголь, газ и электроэнергию.

Как в Кузбассе готовы к зимнему отопительному периоду

В декабре в Кузбассе ожидаются 35-градусные морозы

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО.

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