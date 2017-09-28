Том Круз рассказал всю правду о накладных ягодицах
Голливудский актёр заявил, что специально для фильма не увеличивал никакие части тела.
Голливудский актёр Том Круз опроверг обвинение своих поклонников в том, что использовал накладные ягодицы во время съёмок фильма «Операция Валькирия». Актёр заявил, что все части его тела натуральные. Об этом он сообщил в интервью журналу Screen Rant.
«На съёмках «Валькирии» мы не использовали специальных средств для увеличения частей тела. Я первый раз слышу о подобном», — заявил Том Круз.
Напомним, слухи о том, что актёр использовал для съёмок в фильме накладные ягодицы, появились в Сети после того, как один из интернет-пользователей выложил в Twitter кадр из фильма с комментарием, что ягодицы актёра слишком бросаются в глаза.