Том Круз рассказал всю правду о накладных ягодицах

Голливудский актёр Том Круз опроверг обвинение своих поклонников в том, что использовал накладные ягодицы во время съёмок фильма «Операция Валькирия». Актёр заявил, что все части его тела натуральные. Об этом он сообщил в интервью журналу Screen Rant.

«На съёмках «Валькирии» мы не использовали специальных средств для увеличения частей тела. Я первый раз слышу о подобном», — заявил Том Круз.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe — swizz keats (@iluvbutts247) August 20, 2017

Напомним, слухи о том, что актёр использовал для съёмок в фильме накладные ягодицы, появились в Сети после того, как один из интернет-пользователей выложил в Twitter кадр из фильма с комментарием, что ягодицы актёра слишком бросаются в глаза.