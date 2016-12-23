Топкинское МКП «ЖКХ» задолжало работникам 3,6 млн рублей

Предприятие не выплатило зарплату 361 работнику в августе 2016 года.

В Топках городская прокуратура провела проверку трудового законодательства в МКП «ЖКХ». В результате проверки выяснилось, что 361 сотрудник предприятия не получил зарплату в августе 2016 года. Общая сумма задолженности составила 3,665 миллиона рублей.

В связи с этим директор «Жилищно-коммунального хозяйства» получил представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении.

«Государственная инспекция труда рассмотрела дела и назначила штрафы: директору – три тысячи рублей, предприятию – 30 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники предприятия получили выплаты по задолженности в полном объёме.