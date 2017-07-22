Toyota Hilux — самый популярный пикап в России по итогам первого полугодия

За шесть месяцев было продано более 1 544 экземпляра.

По итогам первых шести месяцев 2017 года аналитическое агентство «Автостат» назвало топ-3 пикапов в России.

Первое место у Toyota Hilux. Модель остаётся в лидерах ещё с прошлого года. Количество проданных экземпляров в первом полугодии – 1 544 экземпляра. Второе место занял УАЗ «Пикап» (1225 экз), третье – Mitsubishi L200 (443).

Интересно, что все три самых популярных пикапа, несмотря на их лидерство, нынче стали покупаться реже, чем год назад. У Toyota продажи упали на 25%, у УАЗа – на 1,4%, у Mitsubishi – на 46,6%.

«В целом же реализация пикапов в России за истекшее полугодие составила 3,9 тыс. единиц, что на 15% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — сообщили в «Автостате».

В аналитическом агентстве также отметили, что доля этого сегмента составляет всего 0,6% от объёма продаж «легковушек».