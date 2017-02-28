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Toyota снизила цены на четыре ключевые модели в России

Toyota снизила цены на четыре ключевые модели в России

Стоимость снижена на все комплектации основных моделей бренда.

Компания «Тойота Мотор» снизила стоимость четырёх ключевых моделей в России. Жителям страны теперь дешевле обойдутся известные Camry, RAV4, Corolla и Land Cruiser 200. Например, последний можно будет купить от 3 млн 992 тыс. рублей, сообщает «Автостат».

Снижение цен распространяется на все комплектации этих моделей бренда. Как выяснили эксперты, в январе 2017 года популярный японский автопроизводитель продал в России 3831 авто. Это на 36,8% меньше по сравнению с прошлым годом.

Доля рынка марки, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составила 4,9%.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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