Toyota снизила цены на четыре ключевые модели в России

Компания «Тойота Мотор» снизила стоимость четырёх ключевых моделей в России. Жителям страны теперь дешевле обойдутся известные Camry, RAV4, Corolla и Land Cruiser 200. Например, последний можно будет купить от 3 млн 992 тыс. рублей, сообщает «Автостат».

Снижение цен распространяется на все комплектации этих моделей бренда. Как выяснили эксперты, в январе 2017 года популярный японский автопроизводитель продал в России 3831 авто. Это на 36,8% меньше по сравнению с прошлым годом.

Доля рынка марки, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составила 4,9%.