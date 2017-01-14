Трасса Ленинск-Кузнецкий — Кемерово перекрыта из-за серии ДТП

В субботу 14 января, около 15.00 в Кемеровском районе на одном участке трассы Ленинск-Кузнецкий — Кемерово произошло несколько ДТП в течении короткого промежутка времени – около 30 минут.

«В результате столкновений травмы получили 4 человека. Все они госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Детей среди пострадавших нет», — сообщила корреспонденту Сибдепо заместитель начальника отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анна Танцерева.

Для ликвидации последствий ДТП магистраль была перекрыта для машин, следующих в сторону Кемерова. На данный момент движение по ней также ограничено. ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей, что в случае следования в указанном направлении, придётся выбрать старый участок трассы Р384, проходящий через населённые пункты. На въезде на трассу выставлены дополнительные экипажи дорожной полиции. Отдел пропаганды областного управления ГИБДД напоминает, что двигаясь по дорогам во время снегопадов необходимо появлять крайнюю осторожность, соблюдать дистанцию и скоростной режим.