Требовавшую от бизнесмена «откат» в 990 тысяч рублей кемеровчанку амнистировали

В Кемерове суд оштрафовал женщину, которая требовала от бизнесмена «откат» в размере 990 тысяч рублей. По информации пресс-службы областной прокуратуры, между юридическими лицами действовал договор поставки комплектующих средств. Однако за предоставленный товар заказчик не рассчитался. Злоумышленница сказала, что сделает это только после того, как ей передадут деньги.

После этого предприниматель обратился в службу безопасности. Посредника задержали сотрудники УФСБ при передаче денег. В суде 43-летняя женщина вину в предъявленном обвинении не признала.

В итоге суд оштрафовал кемеровчанку на один миллион рублей с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года. Однако на основании постановления Государственной Думы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подсудимую освободили от наказания. При этом злоумышленница обжаловала приговор.