Третий McDonald’s в Кемерове планируют открыть в 2018 году

В пятницу, 10 февраля, в Рудничном районе Кемерова открыли второй ресторан сети McDonald’s с концепцией «МакАвто» (первой в городе). Во время церемонии открытия представители компании заявили, что планируют открыть в столице Кузбасса ещё один ресторан быстрого питания американской сети фастфуда.

«Компания действительно планирует через год-два открыть в Кемерове ещё один ресторан McDonald’s, однако о сроках и месте расположения заведения говорить пока рано. Всё этого ещё на уровне обсуждения будущего проекта. Сейчас нужно посмотреть, как будут работать два уже существующих ресторана в городе. Третий McDonald’s планируют открыть, чтобы максимально охватить разные территории и накормить всех желающих», – рассказала Сибдепо пиар-менеджер ООО «Гид» (франчайзи McDonald’s в России) Наталья Барышева.

По предварительным данным, ресторан может появиться в Ленинском районе Кемерова не раньше 2018 года. Формат заведения пока также неизвестен.

Напомним, площадь нового кемеровского ресторана сети McDonald’s составляет 690 квадратных метров, и рассчитан на 163 посадочных места. В обслуживании посетителей и производстве используются самые современные IT-технологии.