Три кузбасских предприятия получили крупные штрафы за загрязнение воздуха

В Кузбассе прокуратура провела плановые проверки в деятельности ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (г. Анжеро-Судженск), ОАО «Шахта «Заречная» (г. Полысаево), ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заречье» (Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий районы), в результате чего были выявлены нарушения. Все три предприятия получили крупные штрафы постановлению кемеровского природоохранного прокурора на общую сумму 440 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды.

«На протяжении двух лет ООО НПЗ «Северный Кузбасс» выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества: стирол, диоксид серы, дизельное топливо без соответствующих разрешений. ОАО «Шахта «Заречная» с октября 2016 года также без специальных разрешений выбрасывает в атмосферный воздух диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, углерод оксид, летучую золу и сажу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Кроме того, в прошлом году на шахте не проводили лабораторные исследования на предмет выбросов в атмосферу. Также на предприятии нет сведений о работе четырёх пылегазоочистных установок за 2015-2016 годы.

В ООО СХО «Заречье» за последние два года три установки очистки газа не подвергались осмотру, их техническое состояние неизвестно. В животноводческом комплексе не организованы санитарно-защитные зоны, а также не проведены лабораторные исследования в зоне влияния выбросов.

Руководители вышеуказанных предприятий получили представления об устранении всех выявленных нарушений. В настоящее время природоохранная прокуратура следит за тем, чтобы представления были выполнены в установленные законом сроки.