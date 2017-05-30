Три миллиона на двоих: в Кузбассе экс-сотрудников ГИБДД осудили за служебный подлог

В Кузбассе двоих экс-сотрудников ГИБДД осудили за внесение ложных сведений в протокол. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета, преступление было совершено в августе 2015 года в Таштагольском районе.

В ходе рейда один из бывших правоохранителей остановил служебный автомобиль энергосетевой компании. Он выяснил, что водитель управлял машиной с неработающим тахографом.

Пока инспектор ГИБДД осматривал транспортное средство, автомобилист позвонил коллеге и попросил его о помощи.

«В результате инспектору позвонил уже его коллега и уговорил не привлекать нарушителя к ответственности. А поскольку тот уже начал оформлять протокол, предложил внести в документ ложные сведения, что водитель якобы превысил скорость. Инспектор так и поступил», – добавили в пресс-службе.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области.

В итоге одного из бывших правоохранителей суд оштрафовал на 120 тысяч рублей, а второго – на 2 млн 670 тысяч рублей.