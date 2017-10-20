Трое кузбассовцев похитили из экскаватора деталь стоимостью 600 тысяч рублей

В Киселёвске перед судом предстанут трое местных жителей, которые похитили из экскаватора коробку передач стоимостью 600 тысяч рублей. Злоумышленников удалось задержать спустя несколько часов после совершения преступления.

Пропажу детали спецтехники заметил представитель одного из угольных предприятий города и обратился за помощью в полицию. В рамках оперативного расследования сотрудники ДПС остановили на одной из улиц подозрительный автомобиль, в багажнике которого был обнаружен похищенный агрегат.

«Водитель и пассажиры не смогли объяснить происхождение запчасти и не предоставили документы на неё. В отделе полиции задержанные признались в краже. Полицейские выяснили, что один из подельников ранее работал на предприятии, где была совершена кража», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Экс-сотрудник компании знал, где паркуют автомобили и экскаваторы, с которых возможно похитить запчасти. Также он знал, какие запчасти можно дорого реализовать, потому что ранее занимался ремонтом спецтехники.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража». Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже передано в суд. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.