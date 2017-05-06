Трое новокузнечан оказались в больнице после посещения бассейна

Три человека, в том числе двое детей, отравились хлором.

В Новокузнецке судебные приставы приостановили на 45 дней деятельность одного оздоровительного комплекса из-за высокого содержания хлора в воде бассейна. Трое местных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, после посещения бассейна попали в больницу с отравлением.

«В ходе осмотра оздоровительного комплекса и лабораторных испытаний, сотрудниками Роспотребнадзора было выявлено нарушение требования Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». После проведения экспертизы, отбора проб воды и замеров воздуха замкнутых помещений, было обнаружено превышение норм содержания хлора», — рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Собственник заявил, что уже принимает меры для устранения нарушения. В ближайшее время вода в бассейне будет соответствовать всем санитарным нормам, заявил он. Судебные приставы опечатали помещения оздоровительного комплекса. В интересах следствия название учреждения не разглашается.