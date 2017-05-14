Тройное ДТП в Кузбассе: одну «легковушку» разорвало пополам

В воскресенье, 14 мая, около Прокопьевска произошло тройное ДТП. В результате аварии все три автомобиля получили серьёзные повреждения, в том числе одну из машин разорвало пополам. В Instagram появилось видео, на котором видны последствия происшествия.

В кадр видеосъёмки попала бригада скорой помощи. Автор видео сообщил, что в результате ДТП никто не погиб.

Кузбасс прокопьевск ДТП сегодня 👌🏻 Погодные условия подкачали ((( Аккуратней ребятки ☝🏻️ Все живы ☝🏻️ A post shared by 📸Only the best car plates (@gosnomera42) on May 14, 2017 at 3:12am PDT

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего.