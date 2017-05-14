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Тройное ДТП в Кузбассе: одну «легковушку» разорвало пополам

Тройное ДТП в Кузбассе: одну «легковушку» разорвало пополам

Авария произошла 14 мая рядом с Прокопьевском.

В воскресенье, 14 мая, около Прокопьевска произошло тройное ДТП. В результате аварии все три автомобиля получили серьёзные повреждения, в том числе одну из машин разорвало пополам. В Instagram появилось видео, на котором видны последствия происшествия.

В кадр видеосъёмки попала бригада скорой помощи. Автор видео сообщил, что в результате ДТП никто не погиб.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.instagram.com / gosnomera42.
Фото: https://www.instagram.com / gosnomera42.

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