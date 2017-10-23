Трубы Кемеровской ГРЭС покрасят по новым авиационным правилам

На Кемеровской ГРЭС Сибирской генерирующей компании специалисты приступили к покраске 210-метровой трубы по новым авиационным правилам. Летом 2017 года специалисты уже покрасили 180-метровую трубу по новым правилам. Ремонтные работы на трубах отвода дымовых газов проводят ежегодно.

«Параллельно на 210-метровой трубе проводились ремонтные работы: очищена внутренняя металлическая вставка трубы от золы и шлака, выполнена антикоррозионная защита её внутренней поверхности композитным полиуретановым покрытием – для предохранения от возможных механических, термических, физических и химических повреждений», — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Согласно новым правилам, труба будет выкрашена чередующимися горизонтальными красно-белыми полосами от вершины до самого основания трубы. Всего на трубе будет девять полос. Ремонтные работы планируют завершить до конца ноября.