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Трубы Кемеровской ГРЭС покрасят по новым авиационным правилам

Трубы Кемеровской ГРЭС покрасят по новым авиационным правилам

Летом 2017 года специалисты покрасили одну из труб согласно новым правилам.

На Кемеровской ГРЭС Сибирской генерирующей компании специалисты приступили к покраске 210-метровой трубы по новым авиационным правилам. Летом 2017 года специалисты уже покрасили 180-метровую трубу по новым правилам. Ремонтные работы на трубах отвода дымовых газов проводят ежегодно.

«Параллельно на 210-метровой трубе проводились ремонтные работы: очищена внутренняя металлическая вставка трубы от золы и шлака, выполнена антикоррозионная защита её внутренней поверхности композитным полиуретановым покрытием – для предохранения от возможных механических, термических, физических и химических повреждений», — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Согласно новым правилам, труба будет выкрашена чередующимися горизонтальными красно-белыми полосами от вершины до самого основания трубы. Всего на трубе будет девять полос. Ремонтные работы планируют завершить до конца ноября.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба СГК.

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