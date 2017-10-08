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Трёх пропавших подростков в Новоильинском районе Новокузнецка нашли живыми

Трёх пропавших подростков в Новоильинском районе Новокузнецка нашли живыми

13-летние мальчики пропали 5 октября.

В Новокузнецке в Новоильинском районе 5 октября с разницей во времени без вести пропали трое 13-летних мальчиков. Один из подростков ушёл из дома и не вернулся, а два других не вернулись домой из школы. Полиция незамедлительно организовала поиски пропавших детей.

«Все три мальчика были найдены 6 октября 2017 года. Они живы, противоправных действий в отношении них совершено не было», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего, а также благодарят неравнодушных горожан за помощь в поисках подростков.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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