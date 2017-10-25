ЦБ изменит систему контроля за переходами россиян между пенсионными фондами
Специалисты уверены, это поможет защитить жителей нашей страны от потери накоплений.
Центральный банк РФ намерен изменить систему контроля за переходами россиян из одного пенсионного фонда в другой. Специалисты уверены, что эта мера поможет защитить жителей нашей страны от того, что сотрудники одного негосударственного пенсионного фонда переводят клиентов в другой такой же фонд без их согласия. При этом клиенты пенсионного фонда всегда теряют инвестиционный доход, если деньги в фонде лежали менее пяти лет. В ближайшее время специалисты будут создавать реестр агентов, оформляющих переходы из фонда в фонд.
«Теперь если кто-то предлагает гражданину сменить пенсионный фонд, будет возможность проверить, входит ли он в реестр авторизованных агентов или нет. С агента, входящего в реестр, можно будет спросить в случае, если будут зафиксированы нарушения», — цитируют «Известия» заявление пресс-службы ЦБ.
ЦБ планирует обязать все фонды сообщать клиентам о своих намерениях перевести их в другой фонд. Также россиянам должны объяснять, что инвестиционный доход они потеряют. Разработанный документ об изменениях системы контроля может получить одобрение в течении месяца.