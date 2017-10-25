ЦБ изменит систему контроля за переходами россиян между пенсионными фондами

Центральный банк РФ намерен изменить систему контроля за переходами россиян из одного пенсионного фонда в другой. Специалисты уверены, что эта мера поможет защитить жителей нашей страны от того, что сотрудники одного негосударственного пенсионного фонда переводят клиентов в другой такой же фонд без их согласия. При этом клиенты пенсионного фонда всегда теряют инвестиционный доход, если деньги в фонде лежали менее пяти лет. В ближайшее время специалисты будут создавать реестр агентов, оформляющих переходы из фонда в фонд.

«Теперь если кто-то предлагает гражданину сменить пенсионный фонд, будет возможность проверить, входит ли он в реестр авторизованных агентов или нет. С агента, входящего в реестр, можно будет спросить в случае, если будут зафиксированы нарушения», — цитируют «Известия» заявление пресс-службы ЦБ.

ЦБ планирует обязать все фонды сообщать клиентам о своих намерениях перевести их в другой фонд. Также россиянам должны объяснять, что инвестиционный доход они потеряют. Разработанный документ об изменениях системы контроля может получить одобрение в течении месяца.