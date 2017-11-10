Цены на плацкартные места в поездах сотрудники ФАС назвали «загадочными»

Сотрудники антимонопольной службы не поняли, почем проезд в плацкарте стоит дороже, чем в купе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает с инициативой отменить регулирование тарифов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. В ведомстве предлагают ввести субсидирование маршрутов с 1 июля 2018 года.

«С 1 июня тарифы в данном сегменте предлагается дерегулировать, при этом ОАО «Российские железные дороги» не должно своими решениями повышать тарифы с темпами выше инфляции», — цитирует «Интерфакс. Туризм» заявление начальника управления регулирования транспорта ФАС Адиля Веселяева.

По словам Веселяевой, в настоящее время цены на билеты на плацкартные места – загадочны. По какой-то причине проезд в таком вагоне оценивается дороже, чем в вагоне-купе.

С 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе — в 1,26 раза.

«При этом если непроданные места в купе — это убыток или недополученные доходы ФПК, то от непроданных плацкартных мест она увеличивает расчётный экономически обоснованный уровень тарифа. То есть за непроданные места платит бюджет, поэтому компании все равно, какая цена плацкартного билета и сколько мест не продано», — отметила Веселяева.

По словам представителя ФАС, в настоящее время ставки формируются «в затратной логике», при этом цены завышены относительно рыночной стоимости. Веселяева считает, что ФПК рискует потерять несколько миллионов пассажиров, если не будет ставить тарифы от затрат, а не от рынка. Такое случится при условии, что компания «Сибирь» развернёт программы региональных перевозок.