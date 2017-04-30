ТЦ «Аврора» в Кемерове эвакуировали из-за подозрительного предмета

Подписчики группы «Инцидент Кемерово» в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что 30 апреля в здании ТЦ «Аврора» была проведена эвакуация из-за подозрительного предмета, найденного кем-то из посетителей. В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области подтвердили, что такой сигнал в полицию действительно поступал.

«Поступил сигнал об обнаружении подозрительного предмета. На место немедленно выехала оперативная группа, сигнал был отработан в установленном порядке. Обнаруженный предмет никакой опасности не представлял. Сейчас здание работает в штатном режиме», — рассказала корреспонденту Сибдепо офицер пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области Наталья Маслакова.

Как рассказали очевидцы, причиной для беспокойства послужил обычный пакет. А слово «эвакуация», по словам собеседника Сибдепо в соцсетях, «звучит слишком громко», так как в здании утром воскресенья практически никого не было. Напомним, в течение апреля в Кемерове сотрудникам МВД уже приходилось эвакуировать посетителей и работников ТЦ «Гринвич». Ещё две эвакуации были проведены на городском автовокзале. Поводы для беспокойства были аналогичными – оставленные кем-то без присмотра вещи.