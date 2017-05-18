Туман, небольшой дождь и потепление: всё, что нужно знать о погоде в Кузбассе

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Кузбассе природа сжалится над местными жителями, и в регионе станет теплее. В пятницу, 19 мая, местами по области ожидается туман, а в светлое время суток в отдельных регионах области пройдут небольшие дожди. Днём температура воздуха составит от +12 до +17°С. Ночью столбик термометра будет показывать от +2 до +7°С, но местами ожидаются заморозки до -3°С.

Начиная с субботы, 20 мая, и до понедельника, 22 мая, в регионе температура воздуха будет повышаться. В первый выходной воздух прогреется до +18°С, местами до +23°С. В некоторых регионах области пройдёт дождь. Также ожидается в этот день ожидается порывистый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +2 до +7°С.

Днём в воскресенье на территории Кузбасса осадков не будет, местами воздух прогреется до +23°С. Ночью ожидаются небольшие дожди, а также порывистый западный ветер. Столбик термометра в тёмное время суток остановится на отметках от +6 до +11°С.

Новая рабочая неделя начнётся с умеренного южного ветра. На территории региона будет преимущественно без осадков. Днём столбик термометра может достигнуть отметок от +22 до +27°С.