Туристы смогут слетать на луну с 2022 года

В 2021-2022 году на туристическом международном рынке планируют представить услугу по облёту Луны на космическом корабле «Союз». Об этом со ссылкой на гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева сообщает «РИА Новости».

Сейчас корпорация работает над дополнительной защитой и модернизацией кораблей типа «Союз».

«Мы понимаем, что нужна более мощная теплозащита, дальняя радиосвязь, управление спуском в атмосфере со второй космической скоростью и соответствующие изменения в ряде других систем», — заявил Солнцев.

Солнцев также рассказал, что РКК «Энергия» планирует заключить контракт с одной из компаний, которая будет заниматься организацией туристических полётов в космос на «Союзах». Корпорация рассматривает в качестве партнёра несколько компаний. Одна из них уже предложила подписать соглашение на девять «туристических» кресел в корабле для полётов на МКС.