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Кузбасс
Туристы вновь смогут летать во Вьетнам и Индию из кемеровского аэропорта

Туристы вновь смогут летать во Вьетнам и Индию из кемеровского аэропорта

Прямые рейсы возобновятся с 25 октября.

С 25 октября 2017 года туристы снова смогут летать во Вьетнам и Индию прямыми рейсами из кемеровского международного аэропорта «Алексей Леонов». Прямые рейсы возобновятся до Камраня (Вьетнам) и Гоа (Индия). Также желающие смогут полететь прямым рейсом в Бангкок (Таиланд), рассказали Сибдепо в справочной аэропорта.

Авиарейсы из столицы Кузбасса в Таиланд будут осуществляться раз в 13 дней. С 25 октября с частотой в 12 дней кузбассовцы смогут летать во Вьетнам, а в индию рейсы откроют только в ноябре. В настоящее время график перелётов находится на утверждении, однако уже известно, что рейсы будут осуществляться раз в 11 дней.

Напомним, также из кемеровского аэропорта можно летать в столицу России. Рейсы в Москву осуществляются ежедневно.

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Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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