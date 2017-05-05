Тысячного новорожденного Ленинского района в Кемерове назвали Фаддей

В Ленинском районе столицы Кузбасса зарегистрировали рождение 1000-го в 2017 году малыша. Мальчик родился в Перинатальном центре Кемерова. Родители назвали его Фаддей.

«Малыша нарекли красивым именем, которое в переводе с еврейского означает «дар бога». Отец с выбором имени спорить не стал и сказал, что в семье есть правило: кто рожает, тот и называет», – приводят слова кемеровчан сотрудники Управления ЗАГС Кемеровской области.

«Юбилейный» малыш появился на свет 21 апреля в семье Вячеслава Матросова и Екатерины Минаевой. Фаддей стал четвёртым ребёнком и четвёртым сыном кемеровчан.

«Пятый год подряд в апреле в кемеровском Перинатальном центре рождается 1000-ый новорожденный. Всего в первом квартале 2017 года в Кемерове родились 1794 малыша», – рассказала Сибдепо заместитель начальника управления ЗАГС Кемеровской области Лариса Вишнякова.

В торжественной обстановке Вячеславу и Екатерине вручили свидетельство о рождении и памятные подарки.