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У берегов Португалии поймали доисторическую акулу-монстра

У берегов Португалии поймали доисторическую акулу-монстра

Плащеносная акула обитала в Атлантическом океане ещё 80 млн лет назад.

В СМИ набирает популярность находка португальских учёных. Сотрудники Португальского института моря и атмосферы в конце октября 2017 года выловили у берегов Алграви доисторического монстра. Биологи лишь через некоторое время смогли определить, что поймали плащеносную акулу. Этот вид хищников обитал в Атлантическом океане ещё 80 млн лет назад, поэтому свою находку они назвали «живой окаменелостью», сообщает Sputnik.

С древних времён этот хищник наводил страх на мореплавателей. У него 300 зубов. Длина доисторической акулы достигала 1,5 метра, а её движения в воде напоминали змеиные.

В настоящее время учёным мало, что известно о плащеносных акулах. Этот вид хищника обитает на большой глубине в океанах. Время от времени доисторические акулы попадают в рыболовные сети в Атлантике, у берегов Австралии и Новой Зеландии, а также в Японии, на Гавайях, в Калифорнии и Чили.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://en.wikipedia.org

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