У iPhone 8 не будет разъёма Lightning

У iPhone 8 не будет фирменного разъёма Lightning. Вместо него Apple оснастит телефон с изогнутым OLED-дисплеем портом USB-C, который является стандартом для многих Android-устройств.

Как сообщает Life, новый iPhonе также лишится кнопки Home. Её заменит сенсорная клавиша на экране.

«Яблочная» компания пока не прокомментировала эту информацию, передаёт Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что корпорация заказала у Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей для iPhone, который представят в 2017 году. Сумма конракта – пять триллионов корейских вон.

Отметим, что новый iPhone традиционно вызывает большой ажиотаж. Аппарат у всех на слуху. Например, ранее сообщалось, что «яблочная» компания планирует начать сборку телефона летом, а не осенью, как обычно это происходит.

Аналитики BlueFin Research Partners Джон Донован и Стив Мулейн отметили, что компания нарастит объёмы выпуска устройства с 45 до 48 млн штук.

Предположительно, помимо OLED-дисплея у новой модели будут сканер отпечатков пальцев Touch ID, камера с функцией 3D-фотосъёмки.