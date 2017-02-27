У кемеровских любителей «Макдака» на Советском эвакуируют автомобили

С 27 февраля начал действовать запрет стоянки возле ресторана McDonald’s на Советском проспекте, 28А в Кемерове. Ранее специалисты выяснили, что стихийная парковка напротив заведения мешает остановке общественного транспорта.

«С 27 февраля неправильно припаркованные транспортные средства возле ресторана будут эвакуировать по заявкам ГИБДД. О запрете стоянки возле ресторана, согласно законодательству, мы сообщили за 20 дней. О нововведении информируют знаки 3.27 «Остановка и стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ЦОДД.

В отделении пропаганды кемеровской ГИБДД онлайн-журналу пояснили, что мероприятия по выявлению и эвакуации неправильно припаркованных авто в городе правоохранители проводят в ежедневном режиме.

«Такая работа проводится по всему городу. Ежедневно в Кемерове за нарушение ПДД (правил стоянки, – прим. Сибдепо) эвакуируют порядка 10 транспортных средств», – пояснил начальник отделения пропаганды городской Госавтоинспекции Алексей Халтурин.

Сотрудники ГИБДД призывают кемеровчан соблюдать правила дорожного движения и парковать свои автомобили в разрешённых местах.

В ЦОДД добавили, что посетители McDonald’s, а также всех организаций, находящихся в здании бизнес-центра «Доминант», могут парковаться во дворе зданий и на подземном этаже бизнес-центра.