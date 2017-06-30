У кемеровского предприятия отсудили 2,3 млн рублей долгов за пользование водой из Томи

Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел иск регионального департамента природных ресурсов и экологии к ООО ПО «Химпром» (г. Кемерово). С предприятия взыскали долги по договору водопользования.

Как выяснили в суде, ещё в 2013 году департамент разрешил компании осуществлять забор воды из Томи. За это предусматривалась соответствующая плата. Несмотря на это, «Химпром» не перечислял деньги за пользование водным объектом.

В результате суд выяснил, что за третий и четвёртый квартал 2016 года долг компании с учётом пени составил 2 289 289,83 руб. Эту сумму он взыскал с предприятия в пользу федерального и регионального бюджетов.