Экономика
Кузбасс
У кемеровского предприятия отсудили 2,3 млн рублей долгов за забор воды из Томи

У кемеровского предприятия отсудили 2,3 млн рублей долгов за пользование водой из Томи

Иск в суд подал департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел иск регионального департамента природных ресурсов и экологии к ООО ПО «Химпром» (г. Кемерово). С предприятия взыскали долги по договору водопользования.

Как выяснили в суде, ещё в 2013 году департамент разрешил компании осуществлять забор воды из Томи. За это предусматривалась соответствующая плата. Несмотря на это, «Химпром» не перечислял деньги за пользование водным объектом.

В результате суд выяснил, что за третий и четвёртый квартал 2016 года долг компании с учётом пени составил 2 289 289,83 руб. Эту сумму он взыскал с предприятия в пользу федерального и регионального бюджетов.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Всё, что нужно знать о КемТИППе: памятка абитуриенту

Гид по одному из главных вузов Кузбасса
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Ретро

Школьные выпускные в Кузбассе: тогда и сейчас

Химическая завивка, малиновые пиджаки и бантики против Басты, ресторанов и платьев за 25 тысяч
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь

Сегодня в Кемерове

Популярное