У кузбасского АО «Разрез «Инской» отсудили почти 5 млн рублей

В суд обратилась компания из Новосибирска, которой не оплатили выполненную работу.

ООО «Мегастрой» (г. Новосибирск) отсудило у АО «Разрез «Инской» более 4 млн 955 тысяч рублей. Установлено, что кузбасская компания не оплатила по договору подряда от 1 июня 2015 года выполненную работу.

«В претензии истец просил ответчика оплатить 4 955 570 рублей задолженности по договору. После чего истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением. Ответчик вышеуказанные обстоятельства не оспорил», – говорится в материалах дела, опубликованных Арбитражным судом Кемеровской области.

В итоге суд решил взыскать долг с АО «Разрез «Инской» в пользу ООО «Мегастрой», а также более 47 тысяч рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Ранее руководитель Следкома Кузбасса Сергей Калинкин, которого впоследствии отстранили от должности, и высокопоставленные чиновники из региональной администрации стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской».