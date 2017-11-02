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У кузбасского лыжника отберут олимпийскую медаль

Александр Бессмертных стал невольным участником допингового скандала, связанного с Играми в Сочи-2014.

Международный олимпийский комитет объявил, что результаты двух российских лыжников, выступавших на Олимпийских играх в Сочи – Александра Легкова и Евгения Белова — обнуляются. Такое решение МОК принял на основании расследования комиссии Дениса Освальда. Она была создана для перепроверки сочинских допинг-проб, сообщает портал Sport.ru. Согласно информации издания, российская сторона приводила в защиту лыжников основной аргумент: указанные спортсмены ни разу не сдавали положительных допинг-тестов. Но он не был принят во внимание – Легкову и Белову вменяются «нарушения антидопинговых правил и манипуляции с результатами тестов».

Таким образом, сборная России официально лишается двух медалей: «золота» Легкова в марафоне на 50 км и «серебро» в эстафете 4х10 км, где Легков бежал один из этапов. В этой же эстафете, на другом этапе, за сборную выступал кузбасский атлет Александр Бессмертных. Как и все члены квартета, он будет лишён олимпийской награды, хотя сам не подозревался в каких-либо нарушениях антидопинговых правил.

Под подозрением у МОК и WADA остаются 28 спортсменов-«зимников», участвовавших в сочинских Играх.

«Здесь важен ориентир на прецедент: попадание в список Макларена, какими бы ни были косяки в докладе, это почти приговор. На 99% об этом говорят дела Легкова и Белова, а так же легкоатлетки Анны Пятых. Это очень важный момент: Спортивному арбитражному суду (CAS) для вердикта не в пользу Пятых оказалось достаточно информации, которую экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил WADA.

Что ждет Россию? Поедет ли она на Игры-2018 в Корею? WADA обещает озвучить свое мнение и дать рекомендации уже 16 ноября. Финальное решение – за МОК»,  -заключают авторы статьи на Sports.ru.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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